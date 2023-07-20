فحص مسرح انفجار اسطوانة غاز داخل شقة ووفاة شخصين

قررت نيابة الجيزة، انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بشارع الغريب بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، ومعاينة مكان الحادث وحصر التلفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بشارع الغريب ، بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنفجار اسطوانة بوتاجاز ونشوب حريق

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين واصابة كلا من " ن ا " 9 سنوات حروق بنسبة 75 ٪؜ ، و " ح م " 62 سنة حروق بنسبة 70 ٪؜ ، و " ج م " 7 سنوات ، حروق بنسبة 65 ٪؜ ، وتم نقل المصابين لمستشفى امبابة العام لتلقى العلاج اللازم ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة