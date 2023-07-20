الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والمحسوسة أعلى من المقاسة (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال تصريحاتها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، اليوم الخميس، إنّ البلاد تشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية وهي درجة الحرارة المقاسة في الظل، وستكون المحسوسة أعلى من هذه القيم من 2 درجة إلى 4 درجات.

وأشارت إلى أنّ كل مناطق الجمهورية ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة إلى 3 درجات، حيث نتأثر في هذه الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي ومعه كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج وبلاد الشام، حيث تتجاوز قيم الحرارة في هذه الكتل 50 درجة مئوية.

وواصلت غانم أنه مع مرور هذه الكتل على البحر المتوسط يحدث تعديل في قيم درجات الحرارة وتنخفض درجات حرارتها لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وبالتالي، فإن هناك ارتفاع كبير في نسب الرطوبة وهي عامل مهم جدا في إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة".

ارتفاع درجات الحرارة في العالم

وتعيش البلاد منذ منتصف الشهر، في حالة من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسابيع الماضية، لاسيما أن درجات الحرارة تخطت 38 درجة في كثير من الأيام، وهو ما دفع المواطنين بتكثيف البحث مرارًا وتكرارًا عن موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.

وتأثرت مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بمنخفض الهند الموسمي، والذي تسبب بارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترات النهار، بالتالي ترتفع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وهو ما بدوره يؤثر على المواطنين ويتطلب إجراءات لعدم التعرض لضربات الشمس.

يعاني سكان العالم من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث صدرت تحذيرات وتوصيات بالابتعاد عن حرارة الشمس المباشرة، ما عزز المخاوف بشأن قدرة الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ.

كما تشهد أوروبا والمنطقة العربية وأمريكا الشمالية حاليا أجواء شديدة الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.