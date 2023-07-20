وفاة كيفن ميتنيك المخترق الأكثر شهرة في العالم

توفي كيفن ميتنيك، الذي كان يومًا ما أحد أكثر قراصنة الكمبيوتر المطلوبين في العالم، عن عمر يناهز 59 عامًا في 16 يوليو.

وفقًا لنعيه، كافح كيفن ميتنيك سرطان البنكرياس لأكثر من عام وكان يخضع للعلاج في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج. يقرأ نعيه "[معظم] حياته مثل قصة خيالية"، وربما تكون هذه هي الطريقة المثلى لوصف قصته.

كانت المرة الأولى التي تسلل فيها ميتنيك إلى نظام كمبيوتر في طريق العودة إلى الوراء في عام 1979، ولكن لم تتم إدانته حتى عام 1988 وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا لنسخ برنامج شركة.

اخترق أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالبريد الصوتي لشركة Pacific Bell عندما كان تحت الإشراف ثم واصل اختراق الشبكات الخلوية، بالإضافة إلى مواقع الشركات والمواقع الحكومية، باعتباره هارباً في التسعينيات.

كان كيفن ميتنيك متورطًا أيضًا في سرقة آلاف الملفات وأرقام بطاقات الائتمان، لكن نعيه يقول إنه "لم يأخذ سنتًا واحدًا من أي من ضحاياه". تم القبض عليه في النهاية في عام 1995 واتهم بالاستخدام غير القانوني لاتصال هاتفي الاحتيال على الجهاز والكمبيوتر. على ما يبدو، اعتقدت السلطات أن لديه إمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية للشركات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في ذلك الوقت.

أمضى كيفن ميتنيك خمس سنوات في السجن، ووصفها بأنها إجازة عندما أطلق سراحه. من هناك، غيّر مسار حياته المهنية واختار أن يصبح متسللًا للقرصنة البيضاء ومستشارًا للأمن السيبراني.

في عام 2011، أصبح مالكًا جزئيًا ومسؤولًا رئيسيًا عن القرصنة في KnowBe4، التي توفر تدريبًا على الوعي الأمني ومنصة محاكاة للتصيد الاحتيالي للعملاء.

قبل حدوث كل هذا، اكتشف كيفن ميتنيك كيفية لعب نظام النقل العام في لوس أنجلوس وهو في الثانية عشرة من عمره عن طريق حفظ جداول الحافلات والبطاقات المثقوبة ثم الحصول على أنظمة أدوات الثقب الخاصة به حتى يتمكن من ركوب الحافلات طوال اليوم. نجا ميتنيك من زوجته كيمبرلي ميتنيك وطفلهما الذي لم يولد بعد.