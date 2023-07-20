الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط سائق دهس شخص بالقاهرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصين "أحدهما متوفى والآخر مصاب"، وبالفحص تبين أنه حال استقلالهما دراجة نارية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم، اصطدمت بهما سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما ووفاة أحدهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته أيد ما سبق ، وأضاف بهروبه خشية قيام الأهالى بالتعدى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات والتعليمات لقائدى السيارات للحد من خطر حوادث الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
"الإرشادات"


1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.
2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.


- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.


4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.


5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.


وتكثف الإدارة من حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

 

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