10 % من مصابي ضربة الشمس معرضون للوفاة (شاهد)

قال الدكتور شريف عبد الهادي، عميد معهد القلب الأسبق، إن الطقس الحار يؤثر سلبيًا على الإنسان من خلال أمرين أمرين هامين للغاية، هما: الاحتباس الحراري «الإجهاد الحراري» أو ضربة الشمس.

وتابع "عبد الهادي" خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الخميس، أنه من الممكن إصابة الشخص باحتباس حراري حتى لو كان في مكان ليس به أشعة شمس مباشرة، مؤكدا أهمية التهوية الجيدة لتجنب الإصابة بالعرض الأول.

وأضاف أنه خلال مباراة الأهلي بالأمس، سقط لاعب على الأرض بسبب الاحتباس الحراري، ولكنه سرعان ما تعافى واستكمل المباراة بمجرد شربه للمياه و«رش المياه على جسمه»، موضحًا أن ضربة الشمس تصيب الشخص الذي يتعرض للشمس بشكل مباشر، إذ ترتفع درجة حرارة الجسم للتخطى 40 درجة مئوية.

وواصل عبدالهادي أن الله عز وجل خلق نظام في جسم الإنسان للحفاظ على درجة حرارة المناسبة له وهي 37 درجة مئوية ثابتة سواء بالأجواء الحارة أو البادرة، لافتًا إلى أن الجسم يحافظ على درجة حرارته من خلال نظامين، الأول: جلد الإنسان يحتوي على أوعية دموية تتسع عند ارتفاع درجة حرارة الطقس بحيث يحدث تبادل بين حرارة الجسم والجو الخارجي، وبالتالي خفض درجة حرارة الجسم، وهذا سبب احمرار الجسم بالأجواء الحارة.

وأكمل أن النظام الثاني للحفاظ على درجة حرارة الجسم يتمثل في الغدد العرقية التي تفرز العرق بكميات كبيرة عند ارتفاع درجة الحرارة بالجو الخارجي، إذ يتبخر العرق ليقلل درجة حرارة الجسم نفسه، مشيرًا إلى خطورة الإصابة بضربة الشمس: «10% من اللي بيجيلوا ضربة شمس، تؤدي للوفاة».

تعيش البلاد منذ منتصف الشهر، في حالة من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسابيع الماضية، لاسيما أن درجات الحرارة تخطت 38 درجة في كثير من الأيام، وهو ما دفع المواطنين بتكثيف البحث مرارًا وتكرارًا عن موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.

سكان العالم يشهدون ارتفاعًا في درجات الحرارة

يعاني سكان العالم من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث صدرت تحذيرات وتوصيات بالابتعاد عن حرارة الشمس المباشرة، ما عزز المخاوف بشأن قدرة الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ.

كما تشهد أوروبا والمنطقة العربية وأمريكا الشمالية حاليا أجواء شديدة الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.