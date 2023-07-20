وفاة طفل في مياه ترعة بالشرقية

لقى طفل حتفه، اليوم الخميس، غرقا في مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية العدلية بمركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة المختصة.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوفاة طفل غرقاً في مياه ترعة الإسماعيلية أمام محطة 7 بنطاق قرية العدلية بمركز بلبيس.

وبالفحص، تبين أن الجثمان للطفل "يوسف. م. ع" 14 عاما، من محافظة الفيوم؛ وذلك بسبب سقوطه في مياه ترعة الإسماعيلية أمام محطة 7 بناحية العدلية .

وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.