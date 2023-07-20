منتخب مصر الـ5 أفريقيا والـ34 عالميًا في تصنيف فيفا لشهر يوليو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس تصنيف المنتخبات لشهر يوليو الجاري، والذي شهد محافظة منتخب مصر على تصنيفه الأفريقي والعالمي والعربي للشهر الثاني على التوالي.

وجاء منتخب مصر في المركز الخامس أفريقيًا بعد منتخبات المغرب والسنغال وتونس والجزائر، بينما حل الفراعنة في المركز الرابع عربيًا بعد المغرب وتونس والجزائر.

وحافظ منتخب مصر على تواجده في المركز الـ 34 على مستوى العالم، للشهر الثاني على التوالي.

منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم أفريقيا

يذكر أن منتخب مصر حسم رسميًا بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، عقب فوزه على منتخب غينيا، والتربع على صدارة مجموعته في التصفيات برصيد 12 نقطة من 5 مباريات.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب إثيوبيا يوم 3 سبتمبر المقبل بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.