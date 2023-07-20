انطلاق مبادرة أول خطوة.. مستقبلك يهمنا لطلاب ثانوية المنيا

في لافتة لاقت إستحسان وترحاب من طلاب واهالي مركز ومدينة ملوي ، جنوب محافظة المنيا ، وتنم عن روح التعاون والمبادرة لمساعدة ومعاونة طلاب الثانوية العامة قبل إقدامهم على إختبارات القدرات .

لكليات ( التربية الرياضية - التربية الفنية - التربية الموسيقية - فنون جميلة - فنون تطبيقية )، حيث شهد دكتور رجب عبد العظيم مديرعام ادارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا ، إنطلاق فاعليات مبادرة أول خطوة..مستقبلك يهمنا ، والتي تهدف لإعداد طلبة الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى .

للمساعدة والمعاونة في إختبارات القدرات لكليات ، تربية رياضية ، فنون جميلة ، فنون تطبيقية ، تربية فنية، تربية موسيقية، وذلك بحضور عدد غفير من طلاب الثانوية العامة بمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، وتخلل فاعليات مبادرة أول خطوة ، التدريب وشرح النموذج الجديد للإختبار 2023.

وكذلك تم شرح المنهج الجديد ، وكيفية إجتياز الإختبارات الصعبة ، لطلاب الثانوية العامة لشعبتى أدبى وعلمى ، وذلك على ايدى نخبة متميزة من اساتذة الجامعة المتخصصين ،بقاعة نادى ملوى الرياضى.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم .