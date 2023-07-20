حملة مفاجئة على المنشآت الصناعية بمركز بلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق، والمحال التجارية، والمصانع، والمخازن، ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة، وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة، وتطبيق القانون على المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى هذا الإطار قامت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وبالاشتراك مع إدارة التموين بمركز بلبيس بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية بمركز بلبيس.

التخلص الآمن من المخلفات

استهدفت الحملة التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات، وعدم الخلط بينهم، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة على ضبط خمس منشآت وتم تحرير جنح لهذه المنشآت.

وأشار الدكتور مجدى الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في: عدم وجود سجل مخالفات خطرة، عدم وجود سجل بيئي، عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للاشتراطات البيئية، عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة، عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة، انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة، لافتاً إلى أنه اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.