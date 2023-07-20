كيري: لا يمكن حل أزمة المناخ دون المشاركة والالتزام من واشنطن وبكين

شدد المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، على أن العالم لا يمكنه حل أزمة المناخ دون المشاركة والالتزام الكاملين من واشنطن وبكين، باعتبارهما أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

جاء ذلك حسب ما أوردته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال لقاء كيري ونائب الرئيس الصيني هان تشنج في بكين؛ لمناقشة الإجراءات الملموسة لمعالجة أزمة المناخ.

وقال كيري إن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية يتطلب جهودًا كبيرة من جانب الصين؛ لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الانبعاثات، مثل الميثان، والمساهمة في الجهود العالمية للقضاء على إزالة الغابات بشكل غير قانوني.

وأكد حاجة جميع الدول إلى تسريع وتيرة العمل في هذا العقد الحرج وقبل انعقاد القمة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المقرر انطلاقها في دبي نوفمبر المقبل.

وكان المبعوث الأمريكي للمناخ قد وصل إلى بكين، الأحد الماضي، في زيارة مرتقبة منذ فترة طويلة؛ لإعادة بدء المفاوضات المتعلقة بالمناخ.

