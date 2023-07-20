ضربات أوكرانية مكثفة على القرم.. ما السبب؟

ضربات تلو الأخرى توجهها كييف، بشكل متسارع، إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014، في خضم الهجوم المضاد الذي تشنه أخيرا.

وقالت كييف إنها شنت عملية وصفتها بالناجحة في القرم دون تحديد طبيعتها بالضبط، وذلك بالتزامن مع اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في شبه الجزيرة.

وكانت سلطاتُ القرم أكدت اندلاعَ حريق في قاعدة عسكرية في منطقة كيروفسكي. ويأتي ذلك بعد يوم من استهداف كييف جسر القرم الاستراتيجي للمرة الثانية في عشرة أشهر. وأكدت روسيا أنها أسقطت عشرات المسيَّرات فوق تلك المنطقة.



وحسب شبكة سكاي نيوز، يقول مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، أوليكسي ميلنيك: إن جسر القرم يمثل طريق الإمدادات الرئيسي الذي تستخدمه القوات الروسية في "الأراضي المحتلة".

السبب وراء الهجوم



السبب وراء الهجوم ليس منع السياح الروس من القدوم إلى المنطقة وإنما لقطع الإمدادات الروسية.

إن ضرب الجسر يأتي ضمن الهجوم المضاد، فمن أفضل الوسائل لتقويض القدرات الدفاعية للعدو هي استهداف طرق إمداداته.

إن مثل هذه الهجمات لا تترك آثارا فورية، لكن أوكرانيا حققت نتائج في ضرب المستودعات الروسية في شبه جزيرة القرم، والآثار ستظهر فيما بعد.



ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف بأوكرانيا، فيما قال الجيش الأوكراني إنه دمر 5 صواريخ و13 طائرة مسيرة خلال الهجمة الروسية الليلة الماضية.



وتعرضت مناطق عدة في أوكرانيا إلى ضربة روسية جديدة لليلة الثالثة على التوالي، خصوصا في منطقة أوديسا.

ووقعت انفجارات فجر الخميس في كل من أوديسا وميكولايف وسومي نتيجة ضربات جوية روسية وهجمات بطائرات من دون طيار "مسيرة".

ففي أوديسا، أفادت مصادر أوكرانية أن القصف الروسي استهداف مستودعات عدة في المدينة، مشيرة إلى أن القوات الروسية استخدمت أنواعًا مختلفة من الصواريخ خلال الهجوم.

وأفادت السلطات العسكرية الإقليمية في أوديسا بدوي انفجارات قوية متكررة هزت المدينة المطلة على البحر الأسود فجر الخميس.

وأعلن عمدة المدينة أوليغ كيبير "وقوع دمار وسط أوديسا نتيجة الهجوم الروسي"، مضيفا أن حريقا اندلع في المكان.