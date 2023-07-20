ندوة عن دور الأحزاب السياسية بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار شمال محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب طمبو ندوة تثقيف سياسى عن دور الأحزاب السياسية، وذلك بمشاركة لفيف من الطلائع من أعضاء المركز.

بإشراف ومتابعـــة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مدير المركز إبراهيم السيد، مشرف النشاط الثقافى والمنسق الإعلامى نجلاء فتحى، حيث تم التنويه خلال الندوة التثقيفية عن دور الأحزاب السياسية فى ضخ قيادات مؤهلة للعمل العام والسياسى، وكذلك دورها فى إثراء الحياة السياسية وطرح مشروعات قومية تعود بالنفع على السواد الأعظم للشعب المصرى، وأن إنشاء الأحزاب السياسية والتعددية الحزبية، هى حق اصيل فى الدستور المصرى.

وفى إطار تنفيذ الخطة الشهرية المعتمدة لشهر يوليو، أقام مركز الشباب نشاط ثقافى لشريحة الشباب، والذى دار موضوعه عن الكثافة السكانية فى مصر وتزايدها المستمر، وخطورة تفاقمها على المجتمع المصرى، وإهتمام الدولة المصرية بتنظيم النسل، وأن المشكلة السكانية اصبحت ترهق الدولة فى توفير، الصحة، والتعليم والعمل، والسكن، والخدمات الحياتية الأخرى، والتى تلتهم كل معدلات النمو الإقتصادى، والذى تسعى جاهدة الدولة المصرية لتحسينه وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

ويأتى ذلك بتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندى عكاشة، وإشراف ومتابعـــة وكلاء المديرية للشباب والرياضة،مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربى حسن حسن، بحضور عزه جلال حسن أبو بكر المنسق الإعلامى للإدارة.