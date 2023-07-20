في إطار الاحتفال برأس السنة الهجرية

ورشة تلوين لأطفال حضانة ومعرض بعنوان "روائع الزخارف الإسلامية" بمتحف كفرالشيخ

نظم القسم التعليمي بمتحف كفرالشيخ ورشة تلوين لمجموعة من أطفال الحضانة بمحلة القصب، في إطار الاحتفال برأس السنة الهجرية بإشراف الدكتور سامه فريد، مدير المتحف، وعبر الأطفال عن سعادتهم بورشة التلوين، والرسومات التي عبروا بها عن الهجرة النبوية.

كما نظم متحف كفرالشيخ معرض مؤقت بعنوان "روائع الزخارف الإسلامية" وسيتم انتهاء المعرض بنهاية الشهر الجاري.يضم المعرض مجموعة من القطع التي تعود للعصر الإسلامي أبرزها سلطانية من الخزف صناعة إيرانية، وشمعدان من الزجاج البوهيمية باللون الأخضر.

افتتاح

يذكر أن متحف كفرالشيخ، تم افتتاحه عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفرالشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.