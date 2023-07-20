الخميس 20 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة مسجل ضبط بمخدرات بـ 7.5 مليون جنيه في المقطم

محكمة
محكمة

أحالت نيابة جنوب القاهرة، عنصرا إجراميا ضبط بحوزته مخدرات قيمتها 7.5 مليون جنيه، في منطقة المقطم، للمحاكمة الجنائية. 

وكانت النيابة طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وشنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى– الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة، حملات مكبرة، وتم رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلوجراما – طبنجة صوت – ميزان حساس – سيارة – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والسيارة والهاتفين في النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(7,500,000 جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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