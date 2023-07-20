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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اقتران رباعي للقمر الليلة مع كواكب المجموعة الشمسية في مشهد بديع

اقتران القمر
اقتران القمر

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث ظاهرة فلكية نادرة الليلة وهي اقتران القمر مع كوكب الزهرة "ألمع  كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم ريجولس Regulus (قلب الأسد) ألمع نجوم الاسد.

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اقتران رباعي 

وأوضح تادروس، خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أن النجم ريجولس تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية، حيث يمكن مشاهدة هذا الاقتران الرباعي البديع باتجاة الغرب بعد غروب الشمس ودخول الليل في هذين اليومين.

أشرف تادروس 

الزهرة والمريخ 

وذكر رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن القمر يكون بين الزهرة والمريخ يوم 20 يوليو، ثم فوقهما مقترنا مع المريخ في 21 يوليو، إذ يبدأ  هذا المشهد في الغروب بحلول الساعة 9:20 مساءا تقريبًا، ومن ثم يبدأ القمر في الابتعاد عن هذا المشهد بدأ من 22 يوليو.

وتابع، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية يكون في الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والبراري والجبال، وليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم الذي يعد من الأمور الزائفة.

 

الظواهر الفلكية 

كما أن الظواهر الفلكية يمكن مشاهدتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، وليس للظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.

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