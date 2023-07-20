ندوة عن دور المرأة في المشاركة السياسية بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب ساقولا نشاط التثقيف السياسى لشريحة الطلائع ، وتنظيم ندوة عن أهمية دور المرأة فى المشاركة السياسية .

وذلك بحضور لفيف من السيدات والفتيات ، من رواد وطلائع مركز الشباب ، حيث نوه المحاضر خلال ندوة التثقيف السياسي ، إهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية ، بمشاركة المرأة في الحياة السياسية ، والذي تمثل ذلك في إفراز نواب برلمانيات في مجلسي الشعب والشوري من المرأة ، وكذلك في سلك النيابة العامة والقضاء ، وإعتلاء المرأة لمناصب قيادية مختلفة في كافة المصالح والهيئات الحكومية .

وتهتم الدولة المصرية بمحو أمية المرأة والعمل على تعليمها ومجابهة التسرب من المدارس ،من خلال هيئة تعليم الكبار ، وإستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة في الريف بالمجان وخاصة لفئات الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات ، لمنح المرأة والفتاة كافة حقوقها القانوينة والشرعية والسياسية من حيث الترشح والتصويت الإنتخابي .

ونوه المحاضر خلال الندوة ، ان المرأة المصرية حظيت بمكانة وإهتمام كبير من القيادة السياسية للبلاد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكافة مؤسسات الدولة المصرية ، حتى اصبحت تحصد مكاسب كبيرة على طريق الدولة المصرية الحديثة ، وتمثل عنصر وكيان كبير جنبا إلى جنب الرجل بكافة الميادين .

ويأتي ذلك بتوجيهات كل من ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة ، وإشراف ومتابعـــة وكلاء المديرية للشباب والرياضة ،مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن ، بحضور عزه جلال حسن أبو بكر المنسق الإعلامي للإدارة .