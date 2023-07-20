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الخميس 20 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن دور المرأة في المشاركة السياسية بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب ساقولا نشاط التثقيف السياسى لشريحة الطلائع ، وتنظيم ندوة عن أهمية دور المرأة فى المشاركة السياسية .

 وذلك بحضور لفيف من السيدات والفتيات ، من رواد وطلائع مركز  الشباب ، حيث نوه المحاضر خلال ندوة  التثقيف السياسي ، إهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية ، بمشاركة المرأة في الحياة السياسية ، والذي تمثل ذلك في إفراز نواب برلمانيات في مجلسي الشعب والشوري من المرأة ، وكذلك في سلك النيابة العامة والقضاء ، وإعتلاء المرأة لمناصب قيادية مختلفة في كافة المصالح والهيئات الحكومية .

وتهتم الدولة المصرية بمحو أمية المرأة والعمل على تعليمها ومجابهة التسرب من المدارس ،من خلال هيئة تعليم الكبار ،  وإستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة في الريف  بالمجان وخاصة لفئات الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات ، لمنح المرأة والفتاة كافة حقوقها القانوينة والشرعية والسياسية من حيث الترشح والتصويت الإنتخابي .

ونوه المحاضر خلال الندوة ، ان المرأة المصرية حظيت بمكانة وإهتمام كبير من القيادة السياسية للبلاد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكافة مؤسسات الدولة المصرية ، حتى اصبحت تحصد مكاسب كبيرة على طريق الدولة المصرية الحديثة ، وتمثل عنصر وكيان كبير جنبا إلى جنب الرجل بكافة الميادين .

ويأتي ذلك بتوجيهات كل من ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة ، وإشراف ومتابعـــة وكلاء المديرية للشباب والرياضة ،مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن ، بحضور عزه جلال حسن أبو بكر المنسق الإعلامي للإدارة .

الجريدة الورقية