ناقد فني: مهرجان العلمين أثبت قدرة مصر على تنظيم فعاليات ضخمة

قال خالد محمود الناقد الفني، إنّ الأنشطة الرياضية والفنية في مهرجان العلمين الجديدة خلقت حالة من البهجة وأثبت قدرة مصر على تنظيم فعاليات ضخمة تجذب نجوم العالم، مشيدا باختيار الفنانين الذين سيحيون حفلات فنية خلال فعاليات المهرجان.

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البدء بحفل تامر حسني أمر ذكي للغاية،

وأضاف “محمود” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس: “البدء بحفل تامر حسني أمر ذكي للغاية، كونه فنان يلتف حوله جمهور الشباب المستهدف في هذا المهرجان، إذ أنه يمثل وسيلة جذب كبرى”.

الحفلات الفنية المقرر إقامتها في مهرجان العلمين الجديدة بمثابة تشكيلة مبهجة

ونوه إلى أن الحفلات الفنية المقرر إقامتها في مهرجان العلمين الجديدة بمثابة تشكيلة مبهجة ومتنوعة، نظرا لوجود عدد كبير من الفنانين مثل راغب علامة وإليسا ونانسي عجرم وأنغام فضلا عن الموسيقار عمر خيرت.

وتابع، أن مهرجان العلمين الجديدة قادر على تشكيل متغير في خريطة المهرجانات العربية، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين يشمل العديد من الأنشطة المتنوعة، ما يمثل ميزة وهدف وحلم سيثبت قدرة المصريين على تنظيم الفعاليات الكبرى.

وأكد الناقد الفني أن بداية مهرجان العلمين الجديدة مبشرة، وتكاتف الجميع من أجل إنجاح هذا المهرجان واضح للغاية، والتوسع في أنشطة المهرجان ميزة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون لكل نشاط بالمهرجان صداه، متوقعا زيادة إقبال النجوم على العلمين الجديدة بعد هذا المهرجان والترويج له.