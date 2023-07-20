جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2023

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2023 والقنوات الناقلة لها، في إطار تحضيرات الفرق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

النصر ضد بنفيكا ..

يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة ودية قوية أمام فريق بنفيكا البرتغالي في إطار تحضيرات العالمي لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ألغارفي في البرتغال، على أن تنطلق في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كما ستذاع مباراة النصر ضد بنفيكا عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث مباريات النصر خلال معسكر البرتغال التحضيري للموسم الجديد.

ميلان ضد لوموزيانى .. الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نابولي ضد آنيون فال دي نون .. الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيورنتينا ضد بارما .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وحقق تشيلسي الفوز على ريكسهام بخماسية دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر اليوم الثلاثاء في إطار تحضيرات البلوز للموسم الجديد سجل الأهداف إيان ماتسن "هدفين" وكونور كالاغر وكريستوفر نكونكو وبينجامين تشايلويل.