إنشاد دينى وتخت شرقى احتفالاً بالعام الهجرى بثقافة اسوان

​ نظم فرع ثقافة اسوان، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالعام الهجري الجديد مساء أمس الاربعاء، احتفالاً فنياً بحديقة الشيراتون، بحضور جمهورى كبير من أهالى محافظة اسوان.

ورش فنية

تضمن الاحتفال ورشة فنية للأطفال "لوحة فنية عن الهجرة" للمدربات مى عبد الهادى، فاطمة علوانى، منى أحمد يونس، باستخدام ورق الكانسون وألالوان المائية والخشب والشمع

إلى جانب عرض فنى لفرقة السباعية للانشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى قدمت مجموعة من الابتهالات والتواشيح منها "الله على نور الله، عزى انت يارسول الله، قمرون، ياجمال النبى، صلو على الهادى أرض المدينة".



وقدمت فرقة أطفال السباعية للانشاد مجموعة من الابتهالات بقيادة منال مجدى "الى باب طه، رايحة فين ياحاجة، صلوا على النبى، أنالها انالها".

جاء الاحتفال ضمن فعاليات إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى.

وفى الختام قدمت فرقة قصر ثقافة العقاد تخت شرقى بقيادة أحمد موسى "خفيف الروح، بتغنى لمين ياحمام، سالونى الناس عنك ياحبيبى، المسك الفاح"

فرق قصور الثقافة تشارك بمهرجان المانجو الثالث باسوان

من ناحية أخرى، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى فى جميع المحافل المحلية والدولية بمحافظة اسوان، حيث شاركت فرق الفنون والتلقائية والكورال بالمهرجان السنوى لمانجو اسوان ٢٠٢٣ للعام الثالث على التوالى، والتى إقيمت فعالياته بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل فى الفترة من ١٦ إلى ١٨ يوليو الجارى ، والذى افتتحه اللواء أشرف عطية محافظ اسوان ، وذلك بحضور د. غادة أبو زيد نائب المحافظ و المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والقيادات الطبيعية و البرلمانية والجامعية والتنفيذية بالحافظة، تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية.

جاءت العروض ضمن أنشطة فرع ثقافة اسوان، المقدمة بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى.

قدمت فرقة اسوان للفنون الشعبية بقيادة إكرامى أبا زيد ومدحت محرم قدمت مجموعة من التبلوهات مستوحاه من البيئة النوبية منها " الاراجيد ، الكف ، التاتا ، النجراشاد ، السوق ، الفرح النوبى".

وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف فرقة توشكى للفنون التلقائيةمجموعة رقصات من البيئة النوبية منها "الصياد، واه نوبه، الاراجيد، الغزل النوبى، ليلة الحناء، رقصات نوبية، رقصات سودانية.

و قدمت فرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، مجموعة من التبلوهات "شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى اشر "الحلوة"، واه نور "يارب"، بليه "فرح"، الزفة النوبية بالدوفوف.

قدمت فرقة كورال قصر ثقافة اسوان بقيادة المايسترو محمود عبد الراضى ورشا على مجموعة الأغانى "ميدلى وطنى، حلوين من يومنا والله، صل على النبى، ان كان عالقلب مليش غيرك، قرب ياعمر المنى، حلاوة شمسنا، أما براوة"، عزف مقطوعة موسيقة "سهر الليالى".