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7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء ارتفاع الحرارة السعودية تطبق خاصية عرض اسم وهوية المتصل في هذا الموعد
الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تطبق خاصية عرض اسم وهوية المتصل في هذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

تعمل السعودية على مشروع تمكين خاصية عرض اسم المتصل لدى المتصل به في الأجهزة العاملة على الشبكات المتنقلة في المملكة وتتم معرفة هوية المتصل عبر تضمين اسم للجهة الوارد منها الاتصال، وفق روسيا اليوم.


 

وقدمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مشروع هذه المواصفة الفنية والذي يهدف لتوظيف التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي، وضمان مواءمة الأجهزة الطرفية مع الشبكات العاملة في المملكة، وتوعية المستخدمين حيال الخاصية والمعنية بعرض اسم الجهة المتصلة.

ويمكن لمقدّمي الخدمة استخدام هذه الخاصية في شبكاتهم لتحديد اسم المتصل، دون الحاجة لإجراء من جانب الأطراف المتصلة لتفعيل هذه الخاصية، ويقتصر تفعيل الخاصية على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية.

وستدخل هذه المواصفة حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر‏‏‏ 2023. وتضمّنت المتطلبات العامة للمواصفة حث مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة على تنفيذ الحلول المطلوبة لتسهيل توافر الخاصية بشبكاتهم وفقاً للمواصفات.

ويجب على مقدّمي الخدمات المتنقلة والثابتة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالشبكات للتأكد من أن مصدر اسم المتصل هو المصدر الأصلي، ويجب على مصنعي الأجهزة الطرفية تفعيل هذه الخاصية على كافة الأجهزة المعنية، والالتزام بدعم تعريف الجهاز لاستقبال اسم المتصل ورقمه من خلال الشبكة، وعرضها في شاشة الجهاز.

الجريدة الورقية