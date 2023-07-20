أهم أخبار التوك شو| موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء.. نقل الدرع في كيس بلاستيك.. علاج نهائي للسكر

ترصد بوابة الوفد خلال التقرير التالي أهم ما تناولته برامج التوك شو على مدار أمس الأربعاء، سواء على لسان مقدمي تلك البرامج، أو ضيوفهم بتنوعهم واختلاف توجهاتهم، وتناولهم لموضوعات مختلفة من خلال برامج التوك شو المتعددة على قنوات متنوعة.

وجاءت أهم أخبار التوك شو كالتالي:

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن العفو عن الناشط باتريك زكى ومحمد الباقر بمثابة "مفاجأة" وترجمة حقيقية لمخرجات الحوار الوطنى.

‏قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي قد تنتهي من يومين إلى ثلاثة أيام، حتى تستعيد شبكة الغاز قوتها لأن الضغط على الغاز تسبب في انخفاض بشبكة الغاز

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر قائلا: "مشاريع عملاقة، 2.2 مليون فدان سيدخلون الخدمة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، والشركات تعمل (يمين وشمال) على طول امتداد محور الضبعة، متابعا: حاليا يجري توسعة لمحور الضبعة وطريق الساحل الشمالي – مطروح

وأضاف “تامر أمين” خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، مساء اليوم ، ”الدنيا مقلوبة على اللقطة دي.. درع الدوري يصل إلى الاستاد وهو داخل كيس بلاستيك أسود



علق الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية الطب بجامعة قنا، على رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى من كلية تاطب، قائلا: "كلية طب قنا كلية حاصلة على الجودة وكل معايير التقييم فيها تتم تبعا لمعايير الجودة.

كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان، حقيقة رفع أسعار السجائر مجددا اليوم من قبل الشركة خلال الأيام الماضية بحيب ما يذكر التجار.

أكدت الدكتورة ايناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر، أن هناك طفرة حدثت لعلاج السكر، مركدة أن هناك علاجا تمت الموافقة عليه من هيئة السلام والدواء الامريكية وهو كان مطبق ببعض الدول الأوروبية.







