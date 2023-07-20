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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد المسلماني: حرب أوكرانيا قد تصبح أطول من الحرب العالمية الأولى (فيديو)

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني ، إن المؤرخة مارجريت ماكميلان قامت بمقارنة هامة للغاية بين الحرب العالمية الأولى، و بين حرب أوكرانيا.

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روسيا تتعهد بتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة الحياة، مساء اليوم، أن حرب أوكرانيا   قد تصبح أطول من الحرب العالمية الأولى، مضيفاً أن المؤرخة مارجريت ماكميلان، في إحدى مقالاتها ، قالت:"الحرب تعرف وقت بدايتها لكن صعب تعرف متى نهايتها"

مقارنة  بين الحرب العالمية الأولى و  حرب أوكرانيا

وتابع: " تعتقد في البداية أن هذه الحرب لن تتوسع، ثم تفاجئ أن الحرب تتوسع"، مؤكداً أن مارجريت ماكميلان قامت بمقارنة هامة للغاية بين الحرب العالمية الأولى، و بين حرب أوكرانيا.

وأضاف أحمد المسلماني، أن مارجريت ماكميلان أوضحت في المقارنة بين الحرب العالمية الأولى و حرب أوكرانيا، أن الحرب العالمية الأولى بدأت صغيرة للغاية، ولكنها امتدت فيما بعد.

وأردف أحمد المسلماني:" قالت المؤرخة أن حرب أوكرانيا بدأت بروسيا و أوكرانيا، و لكن ما الذي يمنع أن تكون مثل الحرب العالمية الأولى"

 


 

 

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