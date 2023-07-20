طبيب يكشف عن ‘نجاز علمي لعلاج مرضى السكر (فيديو)

أكدت الدكتورة ايناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر، أن هناك طفرة حدثت لعلاج السكر، مركدة أن هناك علاجا تمت الموافقة عليه من هيئة السلام والدواء الامريكية وهو كان مطبق ببعض الدول الأوروبية.

ضخ خلايا بيتا المنتجة لهرمون الأنسولين من بنكرياس متبرعين متوفيين

وقالت إيناس شلتوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، مساء الأربعاء،إن العلاج الجديد هو ضخ خلايا بيتا المنتجة لهرمون الأنسولين من بنكرياس متبرعين متوفيين لا يعانون من مرض السكري وإعادة حقنها عد معالجتها مخبريا في أوردة الكبد لتتشكل بعدها خلايا قادرة على إفراز الأنسولين.

وزمن جانبه، أكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن أكثر من 500 مليون شخص مصاب بالسكر حول العالم، منهم 50 مليون في اوروبا، وكان الجميع لا يتم علاجه إلا بحقن الأنسولين.

وأشار فؤاد عودة إلى أن اكتشاف علاج جديد أثبت من خلال التجربة على 30 مريض أثبت أنه استرموا 5 سنوات دون الحصول على حقن الأنسولين.