محلية البرلمان تكشف أسباب أزمة العقارات الآيلة للسقوط وتعرض الحلول (فيديو)

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أسباب أزمة العقارات الآيله للسقوط ، قائلا: "الأزمة تعود إلى فوضى البناء والتخطيط، وغياب الرقابة والحوكمة في فترات سابقة، فضلا عن عدم التخطيط لتوفير للسكن مناسب، وعدم الاعتماد على الرسومات الانشائية والهندسية، وتجاهل جس التربة.

وعرض خلال لقائه مع الاعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية ETC مساء اليوم الاربعاء اخر ماتوصلت اليه لجنة الادارة المحلية بشأن العقارات الآيله للسقوط ، كاشفا أن اللجنة اختتم زيارتها في التقصي الميداني لجميع المحافظات باستثناء شمال سيناء حيث ارجئت زياتها للعام المقبل.

وقال إن التشخيص الصحيح لتلك الازمة:اننا ورثت تلك العقارات نتيجة الفوضى، فبدأت الاحياء اعمالها في حصر العقارات، واصبح لدينا حصر بنسبة كبيرة، وانتبهت الحكومة فصنفت الاولويات بالنسبة للمحافظات، فوضعت الاسكندرية على راس المحافظات التي لها الاولوية، تليها البنايات التي اقيمت على الطرق الكبرى في القاهرة.

أبرز الحلول التي طرحتها لجنة الادارة المحلية بالبرلمان

وأشار إلى أنه من أبرز الحلول التي طرحتها لجنة الادارة المحلية بالبرلمان بشأن أزمة العقارات الآيله للسقوط ، البدء بالعقارات الخالية لأنها خطيرة واسهل في تنفيذ الحل، لكن تواجهنا مشكلة عدم التوصل للمالك او ان لايكون الملائه المالية للتعامل مع العقار، وبدءت افكار دخول مستثمر مع مالك العقار كشريك المالك بالارض، والمستثمر باعمال الهدم والبناء، وبالتالي تحقيق توازن في المصلحة.

واضاف "لم نصل الي نتائج بشأن أزمة العقارات الآيله للسقوط ، ولكن وضعت المشكلة على مائدة الاجهزة وصناع القرار لوضع افكارة خارج الصندوق لحل الازمة منوها ان الحلول التقليدية لن تحل الازمة .

