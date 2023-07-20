أحمد نبيل كوكا: الأهلي دائمًا وأبدًا ينافس على كل البطولات

أعرب أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق ‏بدرع الدوري هذا الموسم، والذي تسلمه الأهلي رسميًا مساء اليوم.

وتسلم الأهلي درع الدوري في أجواء احتفالية رائعة بحضور ‏الجماهير عقب انتهاء مباراة الفريق أمام حرس الحدود التي أقيمت على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة ‏الـ33 للمسابقة.‏

وقال كوكا إن الفريق قدم موسمًا كبيرًا ونجح في حصد جميع البطولات التي شارك بها ‏محليًّا وإفريقيًّا، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا وأبدًا على العهد في المنافسة على كل الألقاب، وقال إن الفريق نجح ‏في تحقيق الفوز بخمس بطولات هذا الموسم محققًا العلامة الكاملة.‏

لاعب الأهلي يشيد بالأجواء الاحتفالية

وأشاد لاعب الأهلي بالأجواء الاحتفالية خلال مراسم تسلم درع الدوري اليوم، مؤكدًا أن ‏الاحتفال في حضور جماهير النادي أمر مختلف، وأن احتفالية اليوم خاصة بالنسبة إليه، لا سيما ‏أنها البطولة التاسعة التي يحققها مع النادي.‏

واختتم كوكا تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي حقق أهدافه خلال هذا الموسم، وأن هناك ‏تحديات كبيرة قادمة سوف يستعد لها بكل قوة.‏