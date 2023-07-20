السيسي كتب شهادة ميلاد لسيوة.. وزيارته للواحة مطللب جماهيري (فيديو)

قال الشيخ بلال أحمد بلال، كبير المشايخ واحة سيوة، إن واحة سيوة يأتي لها سياح من جميع الدول، وهناك من جاء وهو لا يمشي على قدمه، وبعد ذلك أصبح يمشي، وتعافي من الأمراض التي أصيب بها.

وأضاف أحمد بلال خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلب جماهيري من أهالي سيوة، معقبا: “زيارة الرئيس سينتج عنها تغير كبير في سيوة”.

وأكد كبير المشايخ واحة سيوة، أن سيوة من عام 1990 ارتفعت فيها المياه الجوفية، وأنه عرض على رئيس الجمهورية في 1996، مشكلات سيوة ووجه الوزير بحل مشكلات سيوة.

ولفت إلي أن هناك أراضي كثيرة ماتت في سيوة، وأن هناك أموال كثيرة كانت تنفق، ولكن كانت الحلول مؤقتة، وأنه عرض المشكلات في كل مكان.

وأشار إلي أنه كان عضو مجلس نواب، وعرض على كل المسئولين المشكلة، وأنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان مشير، وعرض عليه انشاء مصنع للملح، وبالفعل تم عمل مصنع للملح، وأن هذا المصنع يصدر لـ أمريكا، وإنتاج المصنع 250 ألف طن شهريًا، وتم حل مشكلات سيوة بعد ذلك.

وأوضح أن التصدير يكون من خلال ميناء جرجوب، وأنه تقابل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تولى الرئاسة، ووجه بحل المشكلات في سيوة وبالفعل تم حل المشكلات في سيوة.

وكشف أن الزراعات في سيوة بدون أي كيماويات، وبدون أي مواد عضوية، وأن جميع الزراعات متوفرة في سيوة، وأن الجميع الأن أصبح لديه مصدر رزق.

السيسي كتب شهادة ميلاد لواحة سيوة

ولفت إلى أن المزارعين في سيوة عادوا للعمل بعد وجود المياه الصالح، مؤكدا السيسي كتب شهادة ميلاد لواحة سيوة.

وأشار إلي أن السيسي مهتم بـ أهالي سيوة، وأن جميع الطرق أصبحت مميزة، وأن الوقت من سيوة لـ القاهرة و الإسكندرية انخفض كثيرًا عن الماضي.

وتابع :" الطرق تساهم في الاستثمار، وأن هناك 600 ألف فدان سيتم زراعتها في الفترة المقبلة، وهناك 40 ألف فدان تزرع حاليًا، وأن بتلك الأراضي سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من القمح".