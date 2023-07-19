تعطل واتساب.. يتعذر على المستخدمين إرسال الرسائل

أفاد موقع Downdetector ، وهو موقع ويب يتتبع حالة المواقع والخدمات ، يفيد بأن WhatsApp يواجه مشكلات منذ حوالي الساعة 11:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سبب الانقطاع غير معروف بعد. ومع ذلك ، أقرت Meta ، الشركة الأم لـ WhatsApp ، بالمشكلات وقالت إنها تعمل على حلها.



يتسبب انقطاع التيار الكهربائي في تعطيل واسع النطاق للمستخدمين. كثير من الناس غير قادرين على التواصل مع الأصدقاء والعائلة ، وتتأثر الأعمال أيضًا. ليس من الواضح متى سيتم إصلاح الانقطاع. لم تقدم Meta أي ETA ، ولكن من المحتمل أن تعمل على حل المشكلة بين عشية وضحاها.



في غضون ذلك ، يمكن للمستخدمين محاولة استخدام تطبيقات المراسلة الأخرى ، مثل Telegram أو Signal. يمكنهم أيضًا محاولة استخدام إصدار الويب من WhatsApp. يعد انقطاع التيار بمثابة تذكير بأهمية وجود خطة احتياطية عند تعطل قنوات الاتصال الأساسية الخاصة بك.

يعد انقطاع WhatsApp بمثابة تذكير بأهمية وجود خطة احتياطية لقنوات الاتصال الخاصة بك. باستخدام تطبيقات المراسلة الأخرى ووجود خطة ، يمكنك تقليل تأثير الانقطاع على اتصالاتك.