عاجل.. انقطاع خدمات واتساب في جميع أنحاء العالم

يعاني تطبيق WhatsApp، وهو أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم من تعطل في خدماته، فيما يبدو أنه انقطاع عالمي، وفقًا للمستخدمين في الكثير من البلدان، فقط القليل من التفاصيل المتاحة حاليًا.

بدأ الانقطاع في حوالي الساعة 11 مساءً، اليوم الأربعاء، عندما قال المستخدمون إنهم غير قادرين على إرسال أو استقبال رسائل جديدة، في الجزء العلوي من الشاشة، تظهر الرسالة ببساطة: "جارٍ الاتصال….".

يبلغ المستخدمون في جميع أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة، وقالت DownDetector إنها تلقت أكثر من 26000 تقرير من جميع القارات بحلول الساعة 4:211 مساءً.

ولم يعرف على الفور سبب الانقطاع ولم ترد أنباء على الفور من واتسآب.

تم تأسيس WhatsApp Messenger بواسطة Jan Koum في عام 2009 وتم بيعه لاحقًا إلى Facebook، بحلول عام 2020 أصبح للتطبيق أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، مما يجعله أكثر تطبيقات المراسلة للجوال شهرة في العالم.

تشير التقديرات إلى أن العدد الحالي للمستخدمين يبلغ حوالي 2.7 مليار.