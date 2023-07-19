تامر أمين يكشف حقيقة نقل درع الدوري للاستاد في كيس بلاستيك (فيديو)

استنكر الإعلامي تامر أمين، انتشار صورة لنقل درع الدوري المصري لاستاد القاهرة داخل كيس بلاستيك، قائلا: "الدوري العام أهم بطولة محلية ينظمها الاتحاد ورابطة الأندية..ونقلة بهذا الشكل أمام العلن مهينة وغير لائقة”.

وأضاف “تامر أمين” خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، مساء اليوم ، ”الدنيا مقلوبة على اللقطة دي.. درع الدوري يصل إلى الاستاد وهو داخل كيس بلاستيك أسود"، معقبا: " تلك الصورة لا تصح من اتحاد الكرة المصري أو رابطة الأندية، وكان لازم نتصرف في نقل الدرع بشكل لائق".

رد الرابطة على الصورة المتداولة

وتابع: :"البرنامج تواصل مع رابطة الأندية المسئولة عن تسليم درع الدوري اليوم، قبل الهواء، للسؤال عن حقيقة الصور، والرابطة أكدت على الدرع لم يصل إلى الاستاد بهذا الشكل، بل وصل في الواحدة ظهرًا معززًا مكرمًا، ثم طلب انتقاله في السابعة مساء من المكان الموجود فيه بجوار مقصورة الإعلاميين والمركز الصحفي، إلى أسفل المقصورة لتسهيل تسليمه فيما بعد للاعبي النادي الأهلي بعد انتهاء المباراة".

وأوضح:" بالرغم من الحقيقة، إلا أن ذلك لا يصح، أقدر أن المشكلة أقل الآن، لأنه لو جاي من اتحاد الكرة بهذا المنظر فهي فضيحة، متابعا:"هذا مشهد لا يليق".