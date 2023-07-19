اصنعي نودلز كوسا بالدجاج بطريقة صحية

تعتبر نودلز كوسا بالدجاج صحي وخفيف علي المعدة، من أشهي وصفات النودلز الصحية سريعة وطيبة بالكوسا، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير نودلز الكوسا بالدجاج، مزينة بالسمسم والبصل الأخضر الطازج.

نودلز كوسا بالدجاج

مقادير نودلز كوسا بالدجاج

- مقادير صوص الفستق :

الزبدة : نصف كوب (زبدة الفستق الكريمية)

العسل : ثلث كوب

الصويا صوص : ثلث كوب

زيت السمسم : 2 ملعقة كبيرة

خل الأرز : 2 ملعقة كبيرة

الزنجبيل : 2 ملعقة صغيرة (طازج ومهروس)

الشطة : ملعقة صغيرة (حارة)

- زيت السمسم : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مهروس)

- الجزر : كوب (مقطع)

- الملفوف : كوب (مفروم ناعم)

- الفليفلة : 1 حبة (كبيرة ومقطعة شرائح رفيعة)

- الكوسا : 3 حبات (حجم كبير ومبشورة على شكل نودلز)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومقطع)

- السمسم : ملعقة كبيرة

- الكزبرة : ملعقة كبيرة

- فستق : نصف كوب

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

نودلز كوسا بالدجاج

طريقة التحضير

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة سخني زيت السمسم، وأضيفي الثوم وقلبي حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الجزر، والملفوف، والفليفلة، وقلبي المكونات لعدة دقائق حتى تطرى.

أضيفي نودلز الكوسا والدجاج وقلبي لمدة 3-5 دقائق حتى النضج، ثم ارفعي المقلاة عن النار.

في مقلاة صغيرة على نار هادئة، ضعي مكونات صوص زبدة الفستق واخلطي جيداً حتى تمتزج تماماً.

اسكبي الصوص فوق خليط الدجاج والخضار وقلبي حتى تختلط المكونات مع بعضها.

ضعي نودلز الكوسا بالدجاج في طبق التقديم، وزينيه بالسمسم، والبصل الأخضر، والفستق، وقدميه ساخناً.