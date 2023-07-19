عاجل
نقيب المهن الموسيقية يحسم جدل حفل ترافيس سكوت ( فيديو) السبب فى إدمان على الحلويات
الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ننشر التفاصيل الكاملة للبيان

الجامعة العربية وأمريكا تتفقان على مكافحة التطرف والإرهاب

الجامعه العربية
الجامعه العربية

أصدرت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية بيانا مشتركا أشارو فيه الي  أهمية المشاركة المجتمعية، وبناء القدرة على الصمود في وجه التجنيد للعنف، ودعم دور التعليم في مكافحة التطرف والعنف والإرهاب. معًا، نقف بحزم في معركتنا ضد داعش والقاعدة وجميع الجماعات الإرهابية الأخرى.

txt

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحد من التسلح يتصدر لقاء أبوالغيط مع بلينكن في واشنطن

txt

الرئيس الأمريكي يشدد على حل الدولتين كطريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وذكر البيان إدانة أي تهديدات مسلحة أو إعتداءات على السفن التجارية تتعارض مع حقوق وحرية الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. لقد عقدنا العزم على دعم التزامنا بمواصلة الجهود الجماعية لمواجهة التهديدات لأمن السفن التي تبحر عبر الممرات المائية في المنطقة والتي تعتبر بالغة الأهمية للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وحسب البيان إنهم عازمون على العمل لضمان تمكين المرأة اقتصاديًا ومشاركتها في عمليات صنع القرار. 

إضافة الي العمل على ضمان أن COP28 في دبي ، من اجل إنجاح اعماله ، يتضمن مجموعة متنوعة من أصوات المرآة . نتشارك في الرغبة المتبادلة لمواصلة السعي لتحقيق العدالة الصحية والأمن، ودعم احترام حقوق الإنسان.

تشترك الولايات المتحدة مع العالم العربي في روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية وشعبية دائمة.

وقالو إننا نؤمن بشدة بأن التزامنا المشترك بالاستثمار في شعوبنا سيحقق ثمارًا للأجيال القادمة من جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والولايات المتحدة. 

وأكدت الولايات المتحدة علي دعمها لجامعة الدول العربية في القضايا المهمة للطرفين بما في ذلك تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصاد.

وناقش  السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه بالسيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، مجموعة متنوعة من القضايا والأزمات الهامة بما في ذلك السلام في الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فضلا عن الأزمات السياسية الأخرى في المنطقة والعالم.

ناقشنا أيضًا مجموعة من الموضوعات الأخرى مثل منع الانتشار والحد من التسلح، والقضايا متعددة الأطراف، وأهمية تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحسين الصحة العامة والأمن الصحي في الشرق الأوسط وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها ابو الغيط إلى واشنطن.

واختتمت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية جلسة مباحثات ناجحة اليوم الاربعاء في واشنطن حول مواضيع تتعلق بالحد من التوترات في الصراعات الإقليمية، وتغير المناخ والأمن الصحي، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقيم العالمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما.

مواد متعلقة

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحد من التسلح يتصدر لقاء أبوالغيط مع بلينكن في واشنطن

أبو الغيط يدعو وزير خارجية أمريكا لزيارة الجامعة العربية ومخاطبة مجلسها

سفيرة البحرين تحضر رسالة دكتوراه عن دور الأفلام الوثائقية في تشكيل قيم الانتماء

14 أغسطس.. انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم

32 امرأة من بين 843 مرشحا لعضوية مجلس الشورى العُماني للفترة العاشرة

رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا حادث سير أوقع وفيات ومصابين

منظمة الألكسو تؤيد دعمها للأونروا لتحقيق أهدافها لإغاثة اللاجئيين وتقديم العون لهم

أبو ردينة: وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال حزمة واحدة لضمان تحقيق السلام والاستقرار
الجريدة الورقية