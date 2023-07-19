محافظ البحر الأحمر: "نجاح قافلة صندوق تحيا مصر للتنمية بمدن الجنوب"

أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية البر والتقوى، عن نجاح فاعليات القافلة التنموية لصندوق تحيا مصر، والتى تهدف لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى مناطق شلاتين وحلايب وأبو رماد خلال شهر يونيو الماضى.

وتم تنفيذ هذه القافلة الإنسانية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وقد شملت محتوياتها عددًا من المساعدات اللازمة التى تلبى احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا فى المنطقة.

وقد بلغ إجمالى المساعدات المقدمة فى هذه القافلة 4640 كرتونة، تم توزيعها على 4640 أسرة من الأسر المستهدفة، كما تم توفير 87 مرتبة لـ 87 أسرة و134 بوتاجازًا لـ 134 أسرة، بهدف تحسين ظروف المعيشة وتوفير سبل الراحة والاستقرار للأسر المحتاجة.

تأتى هذه القافلة التنموية كجزء من الجهود المستمرة التى يبذلها صندوق تحيا مصر وجمعية البر والتقوى لتقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات المحلية فى مصر، وتعكس هذه المبادرة التكاتف والتعاون الاجتماعى فى تحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجًا وتعزز روح المسؤولية المجتمعية بين الجهات المعنية بالعمل الخيرى والتنمية الاجتماعية فى البلاد.