ارتفاع عدد ضحايا انفجار أسطوانة غاز بالعجوزة

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بميت عقبة فى منطقة العجوزة، لشخصين متوفين و4 مصابين.

وانفجرت منذ قليل أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بميت عقبة فى منطقة العجوزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات الخطيرة والوفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بشارع الغريب بمنطقة العجوزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز، ونشوب حريق.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة كل من " ن ا " 9 سنوات، بحروق بنسبة ٧٥ ٪؜، و" ح م "، 62 سنة، بحروق بنسبة ٧٠ ٪؜، و" ج م "، 7 سنوات، بحروق بنسبة ٦٥ ٪؜، وتم نقل المصابين لمستشفى إمبابة العام لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة.

وفى سياق آخر، أجرت النيابة الإدارية بدمنهور - القسم الثالث، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة لموقع عقار رشيد المنهار والكائن بشارع "مسجد الفحارين الأوسط" بمدينة رشيد، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

إذ قام المستشار محمد البسومي، مدير النيابة الإدارية بدمنهور - القسم الثالث، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم: المستشارة ريهام الشرقاوي، رئيس النيابة، والمستشار أحمد أبو حلاوة، رئيس النيابة، والمستشار فوزي الشافعي، وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار المنهار وإجراء المعاينة، إذ تبين أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وسبعة أدوار علوية، وتم بناؤه من دون ترخيص، وأنه ظهر يوم الأحد الموافق 16 يوليو الجاري، انهار العقار بالكامل، وقد نجم عن الحادث وفاة أربعة مواطنين وعدد من الإصابات، إضافة إلى تهدم عقارين وتصدع عدد من العقارات المجاورة التي تم إخلاؤها من السكان.