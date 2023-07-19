الأمانة الفنية للحوار الوطنى: "العفو عن محبوسين بادرة كريمة من الرئيس السيسي"

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن قرار العفو عن باتريك جورج ومحمد الباقر بادرة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف فوزى خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسى استخدم سلطته الدستورية في الإفراج عن الباحث الشاب، مشيرًا إلى مضمون القرار إيجابى حرصًا على مستقبله المهنى والوظيفى.

وذكر "فوزى" أن مجلس أمناء الحوار الوطنى أعرب عن تقديره على القرار والاستجابة الكريمة والسريعة، خصوصًا أن الرئيس السيسى يدفع بنجاح الحوار وتصب فى دعمه وبناء الثقة بين الأطراف السياسية لبناء مستقبل أفضل.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى أن قرار العفو عن المحبوسين عبارة عن إرادة سياسية وجرى التعبير عنها بدعوة من الرئيس السيسى التقطتها مؤسسات الدولة وتعمل وفقًا لتلك الإرادة التى تتفق مع أحكام الدستور.

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وقدم مجلس أمناء الحوار الشكر والتقدير للرئيس السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددًا ودائمًا الثقة الكاملة في حرص السيد الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.