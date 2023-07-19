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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط يدعو وزير خارجية أمريكا لزيارة الجامعة العربية ومخاطبة مجلسها

لقاء أبو الغيط مع
لقاء أبو الغيط مع وزير الخارجية الأمريكي

  التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاربعاء بالسيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها ابو الغيط إلى واشنطن.

وصرح جمال رشدي، المتحدث  باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية والولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزير الأمريكي  اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بكل من القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من السودان وسوريا وليبيا واليمن، في حين استعرض الوزير الأمريكي رؤية بلاده تجاه عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية .

كما قدم أبو الغيط دعوة للوزير الأمريكي لزيارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية ومخاطبة مجلسها.

وأوضح المتحدث  أن ابو الغيط وبلنكن  افتتحا اعمال الجلسة الأولى "للحوار الاستراتيجي" بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية الأميركية حيث عُقدت جلسات مباحثات موسعة بين وفد الأمانة العامة ومسؤولي وزارة الخارجية الأميركية حول عدد من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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