حرس الحدود يسجل التعادل في الأهلي ويعود للمباراة

سجل فريق حرس الحدود هدف التعادل في شباك الأهلي بالمباراة الجارية الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لتصبح النتيجة 1-1.

جاء الهدف في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي الذي سجل بالخطا في مرماه.

وكان الأهلي قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة ليمنح كهربا الأهلي التقدم في مباراة قوية وصعبة نجح فيها فريق حرس الحدود بالحفاظ على شباكه لمدة 70 دقيقة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمد شريف، محمود كهربا.

وشهدت المباراة ظهور إمام عاشور الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي في مدرجات ستاد القاهرة، لتقديم الدعم والمؤازرة للفريق الأحمر في مواجهة اليوم ضد حرس الحدود.

كما وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة دعم للاعبها الجديد إمام عاشور، بعدما هتفت له من المدرجات “إمام كل الدعم, اللي إتكسر يتلم”.

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء عن ضم إمام عاشور بشكل رسمي من نادي ميتيلاند لمدة 5 سنوات في واحدة من أكثر الصفقات التي أحدثت ضجيجًا في الوسط الرياضي المصري كونه لاعبًا سابقًا لنادي الزمالك.