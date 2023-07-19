عاجل
الأزمة الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة تكسير العظام.. فيديو وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال (فيديو)
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الكهرباء تكشف سبب الانقطاع المتكرر للتيار وتوجه نصيحة للمواطنين (فيديو)

الدكتور أيمن حمزة،
الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة  الكهرباء، عن سبب الانقطاع  المتكرر للنيار الكهربائي خلال الأيام الماضية.

txt

الموجة الحارة ترفع استهلاك الكهرباء لأرقام غير مسبوقة

وقال “حمزة”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم : "الغاز من ضمن العمليات الأساسية لإنتاج الوقود، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية نتج عنه زيادة استهلاك للغاز، وأدى لانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء".

وأضاف  أن الغاز دخل في عدة مجالات، و هذا أدى إلى ضغط على الغاز، وذلك تسبب في انخفاض ضعط الغاز في "المواسير" التي تصل إلى محطات الكهرباء.

تخفيف الحمل سيكون على مستوى الجمهورية

وأشار  المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الضغط على الغاز أدى إلى قلة إنتاج الكهرباء، لافتاً إلى أن تخفيف الكهرباء حدث حتى لا يكون هناك أماكن محددة هي التي تأثرت بقلة الكهرباء المطلوبة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تخفيف  الحمل  سيكون على مستوى الجمهورية، مضيفاً " لا يمكن قطع الكهرباء عن المنشآت الحيوية التي تخص صحة المواطن أو المياه.

ووجه المتحدث باسم وزارة الكهرباء نصيحة  للمواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء ، حتى يقل الطلب، ويستطيع الإنتاج تلبية الاحتياجات.

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: "تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية"

الموجة الحارة ترفع استهلاك الكهرباء لأرقام غير مسبوقة

أحمال الكهرباء تقهر الحر وتسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق.. فيديو

وزارة الكهرباء: لأول مرة الأحمال تصل لـ 34 ألف ميجاوات هذا العام
الجريدة الورقية