أحمد موسى يطالب بإنشاء مطار مدني لخدمة سيوة (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة التفكير في إنشاء مطار مدني لخدمة سيوة، ، معقبا: "ما يحدث في سيوة سينتج عنه زيادة في الجذب السياحي.

أرض سيوة هي أرض السحر والجمال

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أن هناك اهتمام كبير بـ واحة سيوة، وأن أرض سيوة هي أرض السحر والجمال.

وأشار إلي أن سيوة بها سياحة علاجية، ومشروعات هائلة، وأفضل أنواع الزيوت موجودة في سيوة، وأن هناك أشياء كان يبحث عن الاهالي منذ 30 عامًا وتم تحقيقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلي أن هناك مشكلات كانت في واحة سيوة من التسعينيات، منها زيادة الملوحة والتي كانت تؤثر سلبا على شجر الزيتون و النخيل وكانت هناك انهيارات لـ المنازل.

وأوضح أن ما كان يتم في الماضي مسكنات، ولكن الآن تم حل المشكلة بشكل نهائي، مؤكدا أن رسائل المواطنين في الماضي تم حلها.

بحيرة سيوة مساحتها حوالي 200 فدان

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بحيرة سيوة تعتبر أكبر بحيرة متواجدة في سيوة ومساحتها حوالي 200 فدان والمياه بها شديدة الملوحة".

وأكد موسى أن هناك أعمال كثيرة تتم في واحة سيوة، وفي جميع الأماكن، وأنه أثناء طريقه من القاهرة لـ سيوة وإلى الصعيد يشاهد حجم أعمال ومشروعات كثيرة جرى تنفيذها.

وأضاف أحمد موسى أن المشروعات التي تقوم بها الدولة، توفر فرص عمل، لافتا إلي أن أفضل أنواع المياه الموجودة في مصر تتواجد في سيوة، مؤكدًا أن هناك ثلاث شركات في سيوة هي أصل المياه المعدنية.

وأشار إلي أن المياه المعدنية تأتي من عمق 1100 متر تحت الأرض، وأن الشركات الكبيرة هي من تنفذ تلك المشروعات، موضحا أن هناك أجانب و مقيمون في سيوة، من أجل عمل المشروعات، وأن المنطقة جميلة للغاية.

وطالب أحمد موسى، من الإعلام بتسليط الضوء على هذه المشروعات المميزة، قائلا :" الكل في سيوة بيكون سعيد لما بيشوف الإعلام".

وتابع :" دور الإعلام ليس الحديث طوال الوقت عن المشكلات، ولكن عليه أن يعرض ما يتم من أشياء مميزة" قائلا :" أعرض المميز وما به من مشكلات".