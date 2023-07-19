مفاجأة فى واقعة مصرع رضيع وإصابة شقيقه

فجرت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عن مفاجأة في واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر عامين وإصابة شقيقه يبلغ من العمر 6 سنوات بمنطقة بئر أم سلطان في البساتين، حيث كشفت إن وراء ارتكاب الواقعة صديقة والدهم، بسبب بكائهم المستمر.

وأضافت التحريات أن والد الطفلين يعمل عربجى على عربة كارو، وأنه انفصل عن زوجته منذ فترة، فتركت له الأطفال يعتنى بهم، فكان يترك الطفلين عند صديقته لرعايتهم، وقت عمله، ولكنها كانت تعتدى عليهم بشكل دائم.

وأضحت التحريات أنه يوم الواقعة ترك الأب الطفلين برفقة المتهمة، وذهب لعمله فقامت المتهمة بالتعدى عليهما بقطعة خشب بسبب بكائهم المستمر، مما تسبب فى وفاة الأول بعد خلع كتفه وأصيب الثانى بكسور فى القدمين.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة أدعت سقوط الطفل المتوفى في بئر السلم وحدوث إصابته ولكن رجال المباحث شكوا في أقوالها، وتبين أنها قتلته بعد التعدى عليه بالضرب المبرح بقطعة خشبية كما أصابت شقيقه.

كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل فى أحد المنازل بمنطقة بئر أم سلطان بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر عامين وإصابة شقيقه 6 سنوات، وتم نقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة صديقة الاب حيث أقدمت على قتل الأول وإصابة الثاني بسبب بكائهم المستمر.

وتمكن رجال المباحث من ضبطها، واقتيادها إلى ديوان القسم لمناقشتها للوقوف على ملابسات الواقعة.