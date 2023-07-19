القبض على متهم بالسطو المسلح على مكتب بريد في المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل متهم فى واقعة الشروع في سرقة مكتب بريد بالمنيا وإطلاق أعيرة نارية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بالدخول لمكتب بريد بإحدى قرى مركز شرطة المنيا، وقيامه بإشهار سلاحًا ناريًا " طبنجة “ وإطلاق أعيرة نارية لتهديد العاملين في محاولة منه لسرقة مكتب البريد وحال قيام الأمن الإدارى بالتصدى له لاذ بالهرب مستقلًا دراجة نارية ”من دون لوحات معدنية " دون الاستيلاء على أي مسروقات أو حدوث تلفيات بالمكتب.

وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، كما أرشد عن (السلاح والدراجة النارية المستخدمين فى ارتكاب الواقعة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.