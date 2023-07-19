عاجل
طقس الخميس في مصر.. أجواء شديدة الحرارة والعظمى 37 درجة
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أفغانيات يتظاهرن ضد قرارات طالبان.. نتمنى لو لم نولد في أفغانستان (فيديو)

تضيق طالبان الخناق
تضيق طالبان الخناق على النساء

تظاهرت مجموعة من النساء الأفغانيات ضد أمر من سلطات طالبان بإغلاق صالونات التجميل في جميع أنحاء البلاد.

وأمرت سلطات طالبان  بإغلاق صالونات التزيين في أنحاء البلاد خلال شهر، حسبما أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بداية الشهر الحالي، في آخر حلقة من القيود الساعية إلى إخراج النساء من الحياة العامة.

txt

Pakistan.. مقتل جنود باكستانيين يلوح بأزمة جديدة مع الشقيقة أفغانستان

txt

قيود جديدة تفرضها طالبان على النساء في أفغانستان

ويطال الأمر آلاف الأنشطة التجارية التي تديرها نساء وكثيرًا ما تكون المصدر الوحيد لدخل الأسر، ويحظر أحد الفرص القليلة المتبقية أمامهن للتواصل الاجتماعي بعيدا عن المنزل.

وقالت مديرة صالون في كابول طلبت عدم الكشف عن اسمها: "كان من الجيد لو لم تتواجد النساء على الإطلاق في هذا المجتمع".

وأضافت: "أقول هذا الآن: أتمنى لو أني ما وُلدت، أتمنى لو لم يولد أحد في أفغانستان، أو لم نكن من أفغانستان".


تعليمات شفهية من المرشد الأعلى

واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة من الأمر الذي يقول إنه يستند إلى "تعليمات شفهية من المرشد الأعلى" هبة الله أخوندزاده.

وظهر العديد من صالونات التجميل في أنحاء كابول ومدن أخرى في السنوات العشرين خلال احتلال القوات الأميركية لأفغانستان.

واعتُبرت تلك الصالونات مكانًا آمنًا للتجمع والتواصل بعيدا عن الرجال، ووفرت فرص عمل حيوية للنساء.

وجاء في تقرير رفعه المقرر الخاص لأفغانستان ريتشارد بينيت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن محنة النساء والفتيات في أفغانستان "هي من بين الأسوأ في العالم".

وأضاف أن "التمييز الخطير والمنهجي والمؤسسي ضد النساء والفتيات هو في صميم عقيدة طالبان وحكمها، وهو ما يثير مخاوف من احتمال أن يكونوا مسؤولين عن فصل عنصري بين الجنسين"، جاء ذلك خلال فيديو وتقرير عرضته فضائية يورونيوز.


 

مواد متعلقة

قيود جديدة تفرضها طالبان على النساء في أفغانستان

طالبان تصدر أمرًا بإغلاق مراكز التجميل في أفغانستان

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال أفغانستان

وفاة وإصابة 12 شخصا جراء انفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

تنديد دولي بالأوضاع في أفغانستان.. ودعوات لأمريكا وحلفائها لتحمل المسؤولية

ترامب يحمل بايدن مسؤولية الانسحاب الفوضوي من أفغانستان

طالبان تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

تضييق على نساء أفغانستان.. إغلاق محطة بسبب إذاعة الموسيقى
الجريدة الورقية