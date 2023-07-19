الهجرة النبوية أسست لمجتمع تحكمه القيم ويسوده الفضيلة والإحسان.. فيديو

قال الشيخ أحمد سيف، الداعية الإسلامي، إن من الدروس المهمة التى نستحضرها من هجرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هى أن تمسك المؤمن بالمبادئ والقيم والأخلاق يظهر أثناء الابتلاء والمحن، والقيم والأخلاق هم أصول عليا وليسوا وسائل.

وتابع: "سيدنا محمد كان مشهور بين قريش إنه الصادق الأمين، لدرجة إنه بعد بعثته وتكذيبه فى دعوة النبوة، كانوا يتركون الأمانات عنده، وكان بيحافظ عليها حتى لما هاجر ترك سيدنا على بن طالب فى فراشه ليس خديعة للمشركين فقط، وإنما لكى يرد للمشركين أماناتهم".

واستكمل: "معيار التعامل بالأخلاق الحسنة هو الثبات عليها، مهما كان تصرف الطرف الأخر، وفى موقف ثانى لما تعرض سراقة بن مالك لسيدنا النبي وصاحبه، لكى يفوز بالجائزة التى أقرتها قريش لم يدل عليهم، فلما اقترب من سيدنا النبي فغاصت أرجل الحصان، فقال لسيدنا النبي اعطنى الأمان فأعطاه الأمان، وبشره إنه هيأخد أساور كسرى، إن لم يدل قريش على مكانهم".

الهجرة أسست لمجتمع تحكمه القيم

فيما قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن الهجرة النبوية المشرفة، أسست لبناء مجتمع تحكمه القيم، ويسوده الأمان والإيمان.

وأوضح: "الهجرة النبوية لدينا لا تنتهي لأن الرسول حينما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة كانت هجرة بناء ولم تكن هجرة هرب، بل كانت هجرة طلب مجتمع جديد ممتلئ بالاستقرار والأمن والمحبة، والرسول الكريم رسخ معنى أن المجتمع قيمة لا يمكن لأحد أن يعبث به".

وأشار إلى أن الرسول عقب هجرته بنى مجتمع القيم الأمان والإيمان قبل الآمان، فلذلك يجب علينا جميعًا أن نسعى في أن نسير خلف سنة الرسول الحبيب.

درس الأسباب البشرية المتاحة

أما الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، قال إن من أهم الدروس التى تستوقفنا فى الهجرة النبوية الشريفة، هو درس الأخذ بالأسباب البشرية المتاحة، وترك النتائج على الله سبحانه وتعالى.

وأردف: "سيدنا النبي رتب للخروج ترتيبا مناسبا مع صديقه أبو بكر، وحينما خرج من مكة إلى المدينة المنورة خرج من طريقا أخر حتى يلبس على من يتبعوه، واختار رفيق الطريق الذى يدلهما فكان عبدالله بن هريقط، والرفيق الثاني كان عامر بن فهيرة، ثم الرفيق الثاثل عبدالله بن أبى بكر، ثم أسماء بنت أبى بكر، وكل هذا فى إطار الأخذ بالأسباب"، جاء ذلك في احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية، على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء.