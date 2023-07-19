عاجل
طقس الخميس في مصر.. أجواء شديدة الحرارة والعظمى 37 درجة
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

14 أغسطس.. انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم

مسابقة السلطان قابوس
مسابقة السلطان قابوس

تنطلق في الـ 14 من أغسطس القادم أعمال التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها الـ / 31 /، بمشاركة ألف و 638 مشاركًا ومشاركة في مختلف مستويات المسابقة السبعة.

txt

بعد قليل .. بدء مراسم قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026

txt

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2024 اليوم

txt

موعد مباراة مصر ومالاوي في التصفيات الأفريقية والقنوات الناقلة


وتهدف المسابقة التي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني في الدورة الـ /31/ ، إلى حث العُمانيين على حفظ القرآن وتمثله، والسير وفق منهجه، وعلى هدي تعاليمه، وتربية جيلٍ قرآني حامل لكتاب الله، داعٍ إلى الخير، وفاعلٍ في إصلاح المجتمع، وإيجاد قارئين مجيدين للقرآن متقنين لأدائه، وفق ما اصطلح عليه العلماء والحفاظ، بالإضافة إلى تعزيز حضور سلطنة عُمان في المسابقات القرآنية الدولية، والسعي بهم لرصد المستويات المتقدمة.


وتتضمن المسابقة في نسـختها الحالية 7 مستويات: المستوى الأول (حفظ القرآن الكريم كاملًا)، والمستوى الثاني (حفظ أربعة وعشرين جزءًا متتاليًا)، والمستوى الثالث (حفظ ثمانية عشر جزءًا متتاليًا)، والمستوى الرابع (حفظ اثني عشر جزءًا متتاليًا) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 1998 فأعلى، والمستوى الخامس (حفظ ستة أجزاء متتالية) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2009 فأعلى.


وأما المستوى السادس (حفظ أربعة أجزاء متتالية) فيشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2013 فأعلى، والمستوى السابع (حفظ جزأين متتالين) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2016 فأعلى.

مواد متعلقة

منظمة الألكسو تؤيد دعمها للأونروا لتحقيق أهدافها لإغاثة اللاجئيين وتقديم العون لهم

أبو ردينة: وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال حزمة واحدة لضمان تحقيق السلام والاستقرار

أبوالغيط يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بواشنطن

عباس يهنئ شعب وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية بالعام الهجري الجديد

بدء برنامج البروتوكول البرلماني ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات بالبرلمان العربي

السفيرة فوزية بنت عبدالله مندوبة الجامعة العربية تحضر زفاف شعبي في المرج

خارجية فلسطين: إرهاب المستوطنين أداة الاحتلال للقضاء على حل الدولتين

سفيرة البحرين بالقاهرة: الثقافة تشكل أحد الأعمدة القوية للعلاقات مع مصر
الجريدة الورقية