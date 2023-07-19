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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناشئات التنس تفزن على المغرب 3/ صفر في تصفيات كأس العالم

منتخب ناشئات التنس
منتخب ناشئات التنس

فاز منتخب مصر لناشئات التنس على نظيره المغربى 3/ صفر فى ثانى مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للناشئين والناشئات تحت 16 عاما.
وتستضيف مصر حاليا التصفيات الأفريقية بملاعب نادى الامن المركزى بمشاركة دول المغرب وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا وغانا ونيجيريا بالإضافة الى مصر البلد المضيف.
وحقق منتخبنا الوطنى للناشئات المكون من جنى صلاح وكارينا محمد وجيان ابراهيم بقيادة المدرب عمر هدايت الفوز الثانى على التوالى بعد التغلب على نظيره منتخب غانا بالنتيجة ذاتها فى مستهل مشواره بالتصفيات.
بينما يمثل منتخب مصر للناشئين كل من كريم مبروك ومحمد ناصر واياد عزت بقيادة المدرب محمد موسى.

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