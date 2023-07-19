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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا حادث سير أوقع وفيات ومصابين

رئبس البرلمان العربي
رئبس البرلمان العربي

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا في ضحايا حادث السير الذي وقع صباح اليوم في ولاية تمنراست جنوب الجزائر، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

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وأكد رئيس البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية في هذا المصاب الجلل، داعيا الله أن يرحم الضحايا ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقتل 34 شخصا على الأقل في حادث مروري بالجزائر وأصيب 9 آخرون في  بقرية أوتول بتامنراست .

ووقع الحادث بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة "بيك أب" معبأة بالوقود.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن الحادث المروع وقع فجر اليوم الأربعاء ونجم عنه حريق، وذلك على الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضحايا احترقوا جراء الحادث، بينما تم نقل المصابين التسعة إلى المستشفى.

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