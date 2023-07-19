"الشباب والرياضة " تنظم زيارة ميدانية لمتحف القوات الجوية لأبناء مدينة أهالينا

في إطار احتفالات ذكرى ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو ...

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية النشء - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، زيارة ميدانية لأبناء مدينة أهالينا إلى متحف القوات الجوية، بهدف تنمية الوعي الثقافي لدى النشء، في إطار احتفالات ذكرى ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو.

وخلال الزيارة تفقد أبناء أهالينا، المتحف للتعرف تاريخ صناعة الطائرات، وشاهدوا فيلمًا تسجيليًا بمسرح المتحف، كما استمتعوا بالألعاب الموجودة بحديقة المتحف.

الشباب والرياضة: “متابعة تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم خلال فصل الصيف”

في سياق آخر وضمن إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بأبنائنا القادرون باختلاف وتوفير الإمكانات كافة لهم ودمجهم في المجتمع، تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية، إدارة قادرون باختلاف، تنفيذ التدريبات الرياضية والأنشطة الفنية بجميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم المنتشرة بالمحافظات كافة.

بمركز شباب ديروط بمحافظة أسيوط شملت الأنشطة الفنية صناعة المشغولات اليدوية، بالإضافة إلى الرسم وكذلك التدريبات الرياضية ( تنس الطاولة - كرة السرعة - اللياقة البدنية للكبار).



"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات القوافل الطبية بمحافظة المنيا:

كما اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، تنفيذ القوافل الطبية بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة “حياة كريمة”، والتي تم تنفيذها بقرية "بردنوها" بمركز مطاي بمحافظة المنيا.

وشملت القافلة (طب بشرى و توعية صحية)، وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا، إذ تم الكشف على المرضى وإعداد وتجهيز الأدوية لتوزيعها على المرضى بالمجان، من خلال كلية الصيدلة، وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى المنيا الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة والعمليات الجراحية.

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض بالجامعة، إذ تم توقيع الكشف الطبي على ٧٥٠ حالة مرضية، في تخصصات (الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب - الصدر).

كما شملت الفعاليات تنفيذ حملات ومحاضرات توعية، بجانب توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلي تنظيم محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، صحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرة.