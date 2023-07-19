إيمان كريم تكرم 78 متدربًا من العاملين بوزارة الثقافة ضمن مشروع "جوة الدايرة"

اختتم المجلس القومي لذوي الإعاقة والمجلس الأعلى للثقافة اليوم فعاليات المرحلة الأولى من مشروع "جوة الدايرة" التي تم تنظيمها بدار الأوبرا المصرية، لـ 78 متدربًا من العاملين في القطاعات التابعة لوزارة الثقافة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

"القومي للإعاقة" و"الأعلى للثقافة" يختتمان فعاليات المرحلة الأولى من مشروع "جوة الدايرة":

بدأت فعاليات اليوم بعرض تقديمى لنتائج المرحلة الأولى من تدريبات مشروع "جوة الدائرة"، وعرض آراء عدد من المتدربين، الذين أبدوا إعجابهم بتدريبات مشروع "جوة الدايرة"، والمحتوى العلمي والتدريبات العملية، التي عملت على ترسيخ ما تعلموه في مجالي دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الثقافية ولغة الإشارة.

تكريم متدريبن بوزارة الثقافة ضمن مشروع "جوة الدايرة"

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن من إحدى أولويات المجلس هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الثقافي، الأمر الذي دفعنا لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة للمرة الأولى منذ تاريخ تأسيسه.

تكريم متدريبن بوزارة الثقافة ضمن مشروع "جوة الدايرة"



وأشارت "كريم" في بيان صحفي مشترك إلى أن وزارة الثقافة والدكتورة نفين الكيلاني بذلت جهود خاصة ومتقدمة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون من أجل الوصول لأهدافه المرجوة، لافتة أنها تعرفت عبر احتكاكها مع قيادات وزارة الثقافة عقب توقيع بروتوكول التعاون على الكثير من البرامج الثقافية التي تقدمها الوزارة، مضيفة أنها على استعداد تام لإطلاق مسابقة حول أفضل فكرة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة.



تكريم متدريبن بوزارة الثقافة ضمن مشروع "جوة الدايرة"



وجهت "كريم" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيهاته في هذا الشأن، والتي ترجمت بشكل واقعي وكان من ضمن إتاحة الكثير من البرامج التلفزيونية بلغة الإشارة لتسهيل وصولها للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

تكريم متدريبن بوزارة الثقافة ضمن مشروع "جوة الدايرة"

ومن جهة أخرى، قال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن التخطيط الثقافي لإدماج الأشخاص ذوي الاعاقة أصبح مكونًا أساسيًا للتنمية الثقافية الشاملة، كما أن التواصل بلغة الإشارة هى الأساس والأصل في التعبير عن الأشياء أو الكلمات التي يعجز الإنسان التعبير عنها باللغات المختلفة.

تكريم متدريبن بوزارة الثقافة ضمن مشروع "جوة الدايرة"

وأضاف "عزمى" أن المجلس سيقوم بمناقشة عددًا من المبادرات التي تحقق مبدأ العدالة الثقافية، إذ إنه هدف استراتيجى فى رؤية وزارة الثقافة.

وأشار "الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة" إلى أن المجلس سيعمل على توسيع التعاون فى عدد من الدورات التدريبية ومستوياتها خلال الفترة المقبلة.

تكريم متدريبن بوزارة الثقافة ضمن مشروع "جوة الدايرة"

واختتمت فعاليات اليوم بالتقاط الصور التذكارية للمتدربين الحاصلين على شهادات اجتياز الدورات التدريبية مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

الجدير بالذكر أن مشروع "جوة الدايرة" يأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة مارس الماضي، ويستهدف المشروع العاملين بالإدارات ذات الصلة المباشرة بالجمهور والمشتغلين بتخطيط وتنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية للأشخاص ذوى الإعاقة.

ويضم مشروع "جوة الدايرة" مجموعة من الفعاليات والتدريبات للعاملين بوزارة الثقافة لبناء القدرات في محورين، هما التخطيط لادماج الأشخاص ذوي الاعاقة في البرامج الثقافية، وإكساب العاملين أساسيات لغة الإشارة.

واشتملت المرحلة الأولى من مشروع "جوة الدائرة" التي قامت بتنظيمها إدارة الثقافة والفنون بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، على ورشتين في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الثقافية، وثلاث دورات تدريبية في مجال أساسيات لغة الإشارة، إذ تم البدء في إعداد هذه الدورات وتنظيمها منذ مارس الماضي، ليصل إجمالي عدد المتدربين إلى ٧٨ متدربًا.