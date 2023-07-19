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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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دخول “مصر السيادي” قائمة الصناديق الأكبر بالعالم يعكس الإدارة الجيدة للاقتصاد.. فيديو

د. أحمد غنيم، أستاذ
د. أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد

اعتبر الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، دخول صندوق مصر السيادي ضمن قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، دلالة على أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح لزيادة حجم الأصول، لما يمكن تقديمه من الاستثمارات مع القطاع الخاص، بهدف الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدا أنه شيء إيجابي بكل تأكيد.
وأرجع

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صندوق مصر السيادي يستعرض جهوده في جذب الاستثمارت الأجنبية والمحلية

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رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، تقييم صندوق مصر السيادي عند 47 من أهم 50 صندوقا سياديا، لارتفاع حجم الأصول التي انضمت له خلال الفترة الماضية بقيمة 12 مليار دولار.


واقترح الدكتور أحمد غنيم، ضم أصول جديدة لصندق مصر السيادي، باعتبارها غير مستغلة جيدا من جانب مؤسسات الدولة وزيادة تكثيف هذا النشاط.

انضمام مصر السيادي

وانضم صندوق "مصر السيادي" إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته "SWF institute".

 واحتل "مصر السيادي" الذي تأسس في عام 2018، المرتبة 47 عالمياً في القائمة، والـ 12 عربياً بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.

 كان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالمياً، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.

 

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