الأربعاء 19/يوليو/2023 - 07:51 م 7/19/2023 7:51:08 PM

أثير فى العامين الماضيين موضوع إقامة مارينا لليخوت فى خليج من أجمل خلجان جنوب المتوسط قاطبة، مما تسبب فى نحر شديد للرمال الشاطئية البيضاء فى عدد من المنتجعات الواقعة شرق المشروع. كان لبناء الأرصفة الخارجية فى الخليج، بالمخالفة لكل الأعراف أثر مباشر وسريع فى نحر غير مسبوق وتلاشى رمال الساحل لتصبح صخرية، كئيبة، خالية من أى جمال، لتذهب استثمارات مصرية كبيرة أدراج الرياح. مثل هذا المشروع يعتبر مثالًا صارخًا للتنمية غير المستدامة.

تحركت الجهات المختصة، بناء على شكاوى أصحاب المصلحة المضارين، وأرسلت للمعاينة لجنة متخصصة بخبراء علوم البحار لتقصى الحقائق. وظهر لها جليًا حجم المخالفات والضرر والحيود عن الدراسة الأولية المقدمة، أصدرت قرارًا بوقف العمليات فورًا. ومن عجب أن المطور لم يعبأ بذلك واستمر فى التنفيذ وتعميق مداخل المارينا الخارجية إلى تسعة أمتار لاستقبال اليخوت العملاقة.

تفاقم النحر للشواطئ بصورة كبيرة، وظهرت الصخور فى البر والبحر، وتلاشى المنظر الطبيعى للخليج إلى الغرب ليصبح غابة من المبانى الخرسانية الممتدة داخل البحر لمسافة تزيد على نصف الكيلو لحماية ورسو اليخوت العملاقة والتى تتطلب هذا التعميق بدلًا من العمق المطلوب فى المعتاد وهو ثلاثة أمتار. وبقى أن نعلم أن هناك مارينا دولية فى مدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى أن هذه المنطقة ليست مناسبة لرياضة اليخوت ولم يزر هذه المارينا منذ إنشائها إلا يخت عملاق واحد مكث بها ثلاثة أيام.

وبهذا أدى هذا المشروع إلى:

- تدمير استثمارات يستمتع بها حوالى عشرين ألف مصرى.

- بناء مارينا دولية لن تستقبل اليخوت العملاقة إلا فيما نَدر، وثبت أنه لا لزوم لوجودها، حيث إن هناك مارينا أخرى على بعد ثلاثين كيلومترا بمدينة العلمين الجديدة.

- إفساد أفضل خليج رملى فى مصر.

- تحقيق أرباح كبيرة للمطور ببناء هذا الرصيف العملاق وما فوقه من أجنحة فندقية وحمام سباحة ومبان أخرى بما يجافى أى مفهوم لتنمية مستدامة، ومن ثم أسند لقواتنا البحرية بحث الأمر وإيجاد حل لإرضاء المتضررين ليصبح هذا المشروع متوافقًا ومبدأ التنمية المستدامة الذى تسعى الدولة جاهدة التقدم فيه، وقد كان دور القوات البحرية رائعًا وحرفيًا لأقصى درجة وحرصت على عدم الإضرار بأى طرف والتحيز للطبيعة والبيئة التى أصابها فسعت لإرغام مقترف الفعل على تحمل بعض الحلول المؤقتة حتى لا يضار المصطافون فى فترة ما قبل التوصل للحل النهائى، كما استقطبت شركة من أكبر شركات علوم البحار فى العالم لتحديد الأسباب، والبدائل المتاحة للحلول بصورة مستدامة ومناسبة ومقبولة بيئيًا.

وأخيرًا سُلم التقرير الذى أثبت أن الشاطئ شرق الرصيف كان مستقرًا بصورة واضحة ومنذ وقت طويل مضى، وأن التدهور الذى حدث كان من جراء بناء هذا الرصيف الضخم فى هذا المكان من الخليج. وعليه قدمت هذه الدراسة حَلَّين: الأول مستدام ومتوافق مع البيئة تمامًا وهو إرجاع الطبيعة إلى ما كانت عليه بإزالة الرصيف بالكامل والرضوخ إلى الحل الأصلى وهو مارينا يخوت محلية داخل أراضيها وصالحة لاستقبال يخوت يبلغ طولها مئة قدم، وهذا يتطلب منها ملء التعميق الذى أحدثته حتى لا يكون مصيدة للرمال الساحلية التى من المتوقع أن تغطى الصخور والشواطئ إلى الشرق، أما الحل الآخر فهو إقامة إنشاءات إضافية اصطناعية بتكلفة عالية وزيادة الشواطئ شمالًا لتترسب وتحجز بعض الرمال، بيد أن هذا الحل سوف يحتاج لصيانة دورية كل سبع إلى عشر سنوات بتكلفة كبيرة لا يمكن تقديرها، وبالتالى لن يكون هذا الحل مستدامًا.

ترى، هل من الأفضل إرجاع الشيء إلى طبيعته مع الاحتفاظ بمارينا محلية على أكمل وجه لتأخذ مصر مكانتها بين الدول فى تبنى مبدأ التنمية المستدامة؟ أم حل مشكلة الأرصفة الصناعية وما تسببته فى دمار الشواطئ، بحل اصطناعى آخر، غير مستدام ومحتاج لصيانة دورية، مكلفة، لا أحد يعلم قدر تكلفتها وغير معلوم من أين يأتي؟