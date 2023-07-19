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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب والرياضة تنفذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم

بوابة الوفد الإلكترونية

 تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية، إدارة قادرون باختلاف، تنفيذ التدريبات الرياضية والأنشطة الفنية بجميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم المنتشرة بالمحافظات كافة.

 

 يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بأبنائنا القادرون باختلاف وتوفير  الإمكانيات كافة لهم ودمجهم في المجتمع.

 بمركز شباب ديروط بمحافظة أسيوط شملت الأنشطة الفنية صناعة المشغولات اليدوية بالإضافة إلى الرسم وكذلك التدريبات الرياضية ( تنس الطاولة - كرة السرعة - اللياقة البدنية للكبار).

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